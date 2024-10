Anziano disperso, ritrovato dopo ore dal nucleo cinofili dei vigili del fuoco

Massa e Cozzile (Pistoia), 20 ottobre 2024 – Disavventura a lieto fine per un uomo di 86 anni che risultava disperso nella serata di sabato 19 ottobre e che è stato ritrovato, in buone condizioni, dai vigili del fuoco con squadre del distaccamento di Montecatini, droni e nuclei cinofili. E’ stato proprio il nucleo cinofilo a ritrovare l’uomo, affidato per precauzione ai sanitari del 118. Presente alle operazioni anche la Guardia di finanza.