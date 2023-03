Anziani a lezione anti truffa, successo dell’iniziativa

Serata molto interessante e partecipata dove il comandante della stazione dei carabinieri di Larciano Gianfranco Piombino, ha illustrato ai presenti come evitare di subire truffe al proprio domicilio. Troppo spesso le persone subiscono questo tipo di raggiri da parte di malviventi che si fingono tecnici di aziende o inviati da associazioni o enti del territorio, una volta aperta loro la porta e fatti entrare in casa i rischi sono veramente alti. Quindi occhi aperti e vigili per evitare queste brutte esperienze. La sala Antonio Pappalardo era gremita di persone che hanno ascoltato con interesse e partecipazione le parole del comandate della caserma dei Carabinieri di Larciano Gianfranco Piombino. Davvero un’iniziativa interessante ed utile. Perchè purtroppo il fenomeno delle truffe si ripete continuamente. A farne le spese spesso sono gli anziani che vivono da soli, che vengono prese di mira da personaggi senza scrupoli. Eventi come quello di Larciano possono contribuire ad arginare il fenomeno. L’incontro è stato organizzato dalle associazioni volontariato Auser di Larciano e Comunità Solidale di Lamporecchio e rientra nell’iniziativa "Incontri per vincere la solitudine" Manifestazione che ha il patrocinio dei comuni di Lamporecchio e Larciano.