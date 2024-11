Anticipo Lampo Meridien. Arriva il San Giuliano

Lampo Meridien-San Giuliano e Lunigiana Pontremolese-Pietrasanta aprono oggi (ore 14.30) il programma della tredicesima giornata nel girone A di Promozione. In casa Lampo mister Magrini non potrà disporre degli infortunati Dingonzi e Notarelli e dello squalificato Benevenuti. Il San Giuliano, reduce dalla vittoria contro la Larcianese, è seconda in classifica con ventisei punti. Una partita sulla carta molto difficile per i padroni di casa, che puntano all’impresa per avvicinare la zona playoff.

Le altre partite che vedono protagoniste le squadre della provincia di Pistoia si giocheranno domani. La Larcianese ospiterà ill San Marco Avenza. Per questa partita il tecnico Cerasa avrà delle defezioni causa infortuni e residui di squalifiche: capitan Porciani e Marianelli ancora sono squalificati, i centrocampisti Lenzini e Ferraro sono infortunati, così come i due attaccanti Adam e Abdoulaye Ndiaye.

Per il Valdinievole Montecatini inizia domani una settimana importantissima. Si parte con la sfida interna di campionato contro il Viaccia, mentre mercoledì 4 dicembre è in programma il match valido per gli ottavi di Coppa Italia sul campo del Marginone, quindi domenica 8 dicembre la trasferta in casa del Firenze Ovest. Contro il Viaccia appuntamento allo Strulli di Monsummano Terme, complice l’indisponibilità del Brizzi di Margine Coperta. Fabbri non si fida di chi parla di avversario più che abbordabile: "In questo campionato non ci sono risultati scontati, nemmeno col Viaccia, anzi". In casa termale rientrano gli squalificati Torracchi e Rosa.

Dopo il ko proprio contro il Montecatini, il Casalguidi va a fare vvisita al Real Cerretese, terza forza del torneo. Infine l’impegno dell’Intercomunale Monsummano: la squadra di Scintu cerca di dare un calcio alla crisi nerissima in cui si trova in Versilia, sul campo del Forte dei Marmi. Dopo la beffarda sconfitta subita in casa contro l’Urbino Taccola, gli amaranto sperano di conquistare dei punti, vitali per risalire la china.

Stefano Incerpi

Massimo Mancini