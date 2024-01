Annullata La Befana del giorno dopo

Il maltempo incombe e tiene la Befana tra le mura di casa. Anche quella del giorno dopo, che avrebbe dovuto allietare Pescia nella giornata di domani.

"Preso atto del cattivo tempo, con freddo e piogge insistenti per gran parte della giornata – spiega l’associazione Pinocchio 3000, organizzatrice della giornata di concerto con l’amministrazione – che non invoglia certo la gente, sopratutto i più piccoli, ad uscire di casa, è stato deciso in accordo con l’amministrazione di annullare la manifestazione dedicata alla Befana... il giorno dopo".