Andrea Pellegrini: "Lo stile è tutto" "Ma scrivere è tenacia e impegno"

di Giovanna La Porta Andrea Pellegrini è un montecatinese doc, ambasciatore dell’eccellenza nel settore dell’editoria. Docente di lettere all’alberghiero Martini, ha girato molte scuole superiori della provincia fin da appena laureato e per qualche anno ha lavorato anche come ricercatore e assistente all’università di Firenze. Apprezzato su tutta la penisola, la giuria della cinquantunesima edizione del Premio Letterario Basilicata per la sezione "narrativa" ha segnalato le opere di Andrea Pellegrini con il suo ultimo lavoro "Piccole indecenze. Un amore pericoloso di Ugo Foscolo".? La cerimonia di premiazione si è tenuta nell’ottobre scorso al teatro Stabile di Potenza. Il romanzo, che si ispira a fatti realmente accaduti, racconta gli esordî della storia d’amore fra Ugo Foscolo e la Contessa Fagnani Arese, la famosa Amica risanata dell’ode, con un finale a sorpresa. Ci può raccontare in cosa consiste il suo lavoro di scrittore e ricercatore? "Ho sempre vissuto questo lavoro come uno scavo, un possibile avvicinamento alle zone più sfuggenti di noi stessi grazie al dominio temporaneo di parole, ritmo, tono, e perciò del pensiero e delle passioni. Insomma come una formidabile azione di conoscenza capace di lasciare una traccia, nel migliore dei casi, ma resa legittima solo da un reale e costante...