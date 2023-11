Ancora violenza sui bus. Controllore preso a pugni. La rabbia dei dipendenti

Ancora un’aggressione ad un controllore a bordo di un bus. A finire al pronto soccorso, questa volta, un dipendente dell’azienda privata Holacheck che effettua la controlleria a bordo per conto di Autolinee Toscane. All’altezza di Piazza Italia a Montecatini, su un bus della linea 73, un giovane di nazionalità italiana ha preso a pugni lo sfortunato controllore, aggredito per il solo motivo di aver chiesto il biglietto. Dopo le botte subite, il controllore è stato trasportato all’ospedale Cosma e Damiano di Pescia, dove è stato medicato. Il suo aggressore, invece, è stato fermato dai carabinieri. Secondo alcune testimonianze, l’aggressore sarebbe una persona già nota alle forze dell’ordine. Quello delle aggressioni, verbali e fisiche, è purtroppo una dinamica ricorrente a bordo dei bus di Autolinee Toscane in provincia di Pistoia. La linea 73, quella che collega Lamporecchio e Pescia via Montecatini Terme, a detta degli stessi autisti è una delle tratte più mal frequentate di tutti. Non a caso, Autolinee Toscane ha provveduto già mesi fa a dirottare su questa tratta la maggior parte dei bus dotati di cabina di guida chiusa, per evitare aggressioni da parte dei passeggeri agli autisti.

Situazione diversa, invece, per i controllori che necessariamente si trovano a tu per tu con i passeggeri. Da tempo i sindacati hanno chiesto l’apertura di un tavolo tecnico alla Prefettura di Pistoia per arginare il problema. Atti violenti che, tuttavia, non accennano a diminuire. Venerdì 17, intanto, si prepara una giornata da bollino nero per i bus. I mezzi di Autolinee Toscane, infatti, potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse non solo nel servizio urbano a Pistoia ma anche in quello extraurbano verso le città vicine. Saranno ben due gli scioperi fissati per quel giorno: uno generale e nazionale di 24 ore e uno aziendale, della durata di 4 ore a Firenze, che si sovrapporranno. Quest’ultimo potrebbe avere ripercussioni anche sulle corse tra Pistoia e, appunto, capoluogo di regione. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Per informazioni in tempo reale, Autolinee Toscane invita i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it o a chiamare il numero verde 800 14 24 24, attivo da lunedì alla domenica dalle 6 alle 24.

F.S.