Amplifon investe: nuova filiale a Pescia

Investimento sul territorio della Valdinievole per Amplifon con una nuova filiale a Pescia, inaugurata ieri in via Amendola 56. Alla guida del centro due audioprotesisti con diversi anni di esperienza nel settore: Luca Iacopini e Marco Pucci, entrambi già attivi sul territorio e titolari del negozio di Montecatini. "Lavoro in Amplifon da quasi 20 anni, sempre nel territorio Valdinievolino, dove sono nato – racconta Luca Iacopini – ed è una grande opportunità per me presidiare questa zona con una nuova filiale per continuare ad essere sempre più vicini ai nostri clienti".

Il nuovo centro Amplifon si trova in una posizione strategica, all’interno di un’area commerciale, ampiamente servita, e sarà aperta lunedì e giovedì (09-12.30 e 15.30-19). Proseguirà, inoltre, la collaborazione con l’Ottica Belpassi sita in viale G. Marconi 14/C. Amplifon Italia è parte del Gruppo Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, e in Italia conta oltre 800 centri specializzati e circa 2.300 persone su tutto il territorio nazionale.