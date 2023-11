"Amore senza lividi" contro la violenza sulle donne

Pisa, 16 novembre 2023 - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, martedì 21 novembre alle 21, alla Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium (Piazza S. Paolo All'Orto, 20), l'attrice Cristina Donadio leggerà alcuni estratti dell'antologia "Amore senza lividi, Storie di guerriere senza paura"(Edizioni San Gennaro, 2022). L’iniziativa organizzata dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa è a ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. La lettura sarà preceduta dai saluti di Elena Dundovich, Maria Antonietta Fiamma e Calogero Oddo, rispettivamente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo Pisano, della Scuola Sant’Anna e della Scuola Normale. Raccolti da Chiara Nocchetti e Benedetta De Nicola con la prefazione di Sabrina Ferilli e curati da Manuela Palombi, i racconti del volume sono vere e proprie testimonianze di donne che ce l’hanno fatta. Donne dal passato burrascoso che per anni hanno subito vessazioni psicologiche e fisiche ma che, a seguito di un percorso di fuoriuscita dalla violenza, hanno finalmente ripreso in mano la loro vita. Storie che non fanno perdere la speranza. Storie che lanciano un messaggio di positività e un grido di rinascita: dalla violenza si può uscire.

M.B.