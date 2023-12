Alunni in visita alla casa di riposo. Gioia e commozione per gli ospiti

Lunedì 18 dicembre, gli alunni della scuola primaria Matteo Vitelli di Marliana (che ricade sotto l’istituto comprensivo Bernardo Pasquini di Massa e Cozzile) sono andati a far visita agli ospiti della casa di riposo San Francesco di Montecatini Alto. I bambini hanno allietato, coccolato e reso felici i nonni presenti, ospiti della struttura. Con le loro voci, le parole e la spontaneità, hanno suscitato tanta commozione negli anziani e nelle persone a loro vicine, tanto da creare un’atmosfera di gioia e serenità. Un momento particolarmente toccante si è avuto quando alcuni ospiti hanno chiesto di poter interagire con i bambini, dimostrando loro una profonda gratitudine. "Le insegnanti ringraziano vivamente la responsabile della casa di riposo – si legge in una nota della scuola – per aver dato l’opportunità di trascorrere un pomeriggio di festa insieme, donando loro momenti preziosi alla vigilia di Natale".