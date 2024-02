Allarme ordigno bellico. Bomba a mano inesplosa trovata in un giardino

Quel piccolo contenitore, all’apparenza innocuo, poteva fare saltare in aria una persona. Una bomba a mano, risalente alla seconda guerra mondiale, è stata ritrovata nel giardino di un’abitazione privata a Montecatini. Dopo la segnalazione gli uomini dell’Arma hanno delimitato e messo in sicurezza l’area circostante l’ordigno e, come di consueto, sono state attivate dalla prefettura le procedure di richiesta per la neutralizzazione della minaccia. È stato chiamato ad operare il personale specializzato dell’esercito proveniente dal secondo Reggimento genio pontieri. I militari giunti sul posto, nella zona di viale Adua, hanno confermato la presenza di una bomba a mano modello MKII di fabbricazione americana, conosciuta come bomba ad ananas per la sua somiglianza al frutto. L’ordigno bellico, in condizioni di massima sicurezza, è stato prelevato e trasportato dai militari in una zona idonea limitrofa, dov’è stato definitivamente distrutto. Sul posto, oltre al personale della stazione dei carabinieri di Montecatini, era presente anche il personale medico della Croce Rossa Militare.

Per gli artificieri piacentini si è trattato dell’ennesimo intervento di bonifica del territorio, per l’eliminazione di una minaccia che nonostante il trascorrere degli anni rimane sempre elevata. Basti pensare che lo scorso anno il personale del secondo Reggimento genio pontieri ha effettuato 17 interventi di bonifica nella sola provincia di Pistoia e 230 nelle restanti province di competenza: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Parto, Arezzo, Grosseto e Siena.

La bomba a mano, oppure granata, oltre che ananasnel linguaggio comune, è un’arma da lancio deflagrante e monouso che, dotata di una apposita spoletta, viene utilizzata in scontri militari terrestri ravvicinati. Essa, mediante la propagazione di schegge metalliche, è progettata per arrecare gravi danni fisici ai militari avversari. Originariamente e ancora oggi nel linguaggio comune, tale tipo di arma era denominata granata verosimilmente per la somiglianza con il frutto del melograno o granata che, similmente alla bomba a mano, è costituito da un contenitore sferico all’interno del quale si trova una grande quantità di grani.

