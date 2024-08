Alla scoperta delle bellezze del Montalbano

Nel periodo estivo il territorio delle colline del Montalbano vede la presenza di numerosi turisti stranieri. In funzione di accogliere e rendere più interessante la permanenza dei turisti, il Comune di Lamporecchio e l’ufficio turistico di San Baronto organizzano una serie di visite guidate, tutte gratuite, che sono tenute sia in italiano che in inglese dalla guida ambientale Michela Del Negro.

Un’esperienza già attivata nel mese di luglio. Anche ad agosto le escursioni continuano e l’amministrazione comunale ha reso noto il programma. Oggi alle 8.30 partendo dal borgo di Porciano il gruppo si incamminerà verso il sentiero de Le Gorgole per poi proseguire verso Poggio alla Baghera e tornare a Porciano dove sarà possibile visitare la Chiesa di San Giorgio. Giovedì 8 agosto alle 9.00 la passeggiata si svolgerà lungo sentieri medievali circondati da vigneti per poi dirigersi verso l’azienda agricola ’Il Poderino dei Trinci’ produttrice di olio, vino e grano, dove verrà offerto uno spuntino. Giovedì 15 agosto alle 8.30 visita della chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto. Giovedì 22 agosto alle 8.30 partendo dalla chiesa di Santa Maria del Pruno a Orbignano l’itinerario proseguirà attraversando Tigliano, il frantoio del Ferrale per poi giungere nei pressi di Vinci e fare poi ritorno a Orbignano. Giovedì 29 agosto alle 8.30 incamminandosi da Fornello si salirà verso Sant’Amato.

Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotare ai seguenti contatti: ufficio turistico di San Baronto 0573766472, e-mail a [email protected]. Le prenotazioni si chiudono il giorno prima della passeggiata o al raggiungimento del numero massimo e sono valide solo dopo la conferma.

Massimo Mancini