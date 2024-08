Alla Festa dell’Unità di Via Nova c’è l’europarlamentare Nardella

Appuntamento con Dario Nardella questa sera alla Festa dell’Unità di Via Nova. Nella frazione di Pieve a Nievole l’ex sindaco di Firenze, eletto al Palarlamento Europeo nelle liste del Partito Democratico, parlerà dell’Europa "che vogliamo". La serata inizierà alle 21.30. Accanto a Nardella ci sarà il consigliere regionale dem Marco Niccolai, che è anche responsabile nazionale del partito per le aree interne. "Sarà l’occasione per parlare dell’Europa che vogliamo e delle politiche comunitarie a sostegno del nostro Paese", dice la segretaria comunale del Pd a Pieve a Nievole, Monica Birindelli".

Lunedì 2 settembre alla Festa dell’Unità dei locali della Coooperativa Via Nova si terrà poi un al incontro con la rinnovata giunta del comune pieverano. Oltre al sindaco al terzo mandato Gilda Diolaiuti, ci saranno vicesindaco Erminio Maraia e gli assessori Abel Pellegrini, Lida Bettarini e Nicoletta Baldi. Mercoledì 4 settembre invece altro appuntamento su un tema molto caldo come quello dell’autonomia differenziata e premierato, le due riforme volute dall’attuale governo Meloni. A Via nova sul palco ci saranno il consigliere regionale Niccolai e Andrea Pertici, componente della segreteria nazionale del Partito democratico e professore all’Università di Pisa.

Durante la Festa dell’Unità sono previste anche presentazioni di società sportive del territorio, la cena del pievarino e del pensionato lunedì 2 settembre, una pedalata notturna il 4 e la cena delle associazioni giovedì 5. Due le presentazioni dei libri: il 5 ’Uno strano Tour de France’ di Bruno Ialuna e il 6 ’Dio ne guardi dai bisogni’ di Paolo Ricci e Daniele Zucconi.