"Alcol ai minorenni". Bar chiuso dieci giorni

MONTECATINI TERME

Quel locale è accusato di aver somministrato alcolici ai minorenni almeno in un paio di occasioni. Marco Dalpiaz, questore di Pistoia, in base agli accertamenti effettuati dagli agenti del commissariato di Montecatini, ha emesso un provvedimento di chiusura di 10 giorni per il bar Mago Merlino in via Toti 21. Il provvedimento è stato emesso in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). La normativa stabilisce che l’autorità provinciale di pubblica sicurezza può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. In questo caso, la polizia di Stato evidenzia i gravi rischi corsi dai ragazzi che hanno bevuto alcolici. Il provvedimento è stato ufficializzato con un cartello affisso sabato sera dagli agenti del commissariato sulla vetrina dell’esercizio.

La polizia di Stato prosegue così l’attività di prevenzione e repressione del consumo di alcolici da parte di minorenni in città all’interno dei locali che non rispettano la precisa normativa la normativa in materia. Negli ultimi anni gli interventi sono cresciuti in maniera esponenziale a Montecatini, destando molta preoccupazione . "Salvo che il fatto non costituisca reato – dice la legge 123 del 2001 - si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a mille euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di 18 anni Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2mila euro, con la sospensione dell’attività da 15 giorni a tre mesi". L’articolo 689 del codice penale, inoltre, stabilisce l’arresto e il carcere fino a un anno al titolare di un locale che serve alcolici a minori.

Da.B