Alberi stesi dal maltempo. Danni per 90mila euro

Il maltempo dello scorso 22 novembre ha causato danni per oltre 90mila euro in città. Alberi crollati e marciapiedi danneggiati: il Comune ha dovuto affidare gli interventi per la messa in sicurezza e le riparazioni attraverso una procedura di somma urgenza, come illustra la delibera appena pubblicata all’albo pretorio.

"Il forte vento – spiega la relazione dell’ufficio lavori pubblici – ha causato la caduta di diverse piante di alto fusto, con prevalenza di pino domestico, in varie zone della città e in particolare su viale Bustichini, via Lucchese (all’interno del parco della biblioteca comunale), piazzale Leopoldo, parco della pineta, e altre strade e giardini pubblici. Gli alberi, durante la caduta, hanno causato danneggiamenti di vario genere rendendo porzioni di carreggiata e marciapiede inagibili e causando disagi alla viabilità. Alcune porzioni di queste aree sono state impegnate dai rami spezzati e dai tronconi derivanti dal taglio delle piante, effettuato dalle squadre di pronto intervento che nell’immediato hanno provveduto all’esecuzione delle prime opere di ripristino della viabilità. Per questo è stato redatto verbale di somma urgenza. Il sindaco Luca Baroncini ha emesso un’ordinanza con la quale è stato vietato il transito lungo viale Bustichini, viale Adua e Viale Marconi e venivano chiusi i plessi scolastici, il mercato settimanale, la Pineta e gli altri parchi pubblici a tutela della pubblica incolumità nonché al fine di rendere possibili gli interventi di ripristino e di monitoraggio delle alberature".

Il Comune, nella determina emessa, spiega che "la spesa degli interventi eseguiti per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità descritto in narrativa, da cui è scaturito il quadro economico della perizia giustificativa, ammonta a n totale complessivo di 91.414,35 euro, Iva compresa". Da.B.