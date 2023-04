Al via l’operazione "Pronti per Pasqua"

Iniziata l’operazione "Pronti x Pasqua" a cura degli Angeli del Bello che in questi giorni lavorano a ritmo serrato per sistemare l’Excelsior. Un impegno non da poco se si considera la condizione nella quale si trova lo stabilimento. ""Angeli del Bello Montecatini Terme ODV - si legge in una nota - in considerazione della delicata situazione della società termale che condiziona pesantemente la gestione del verde nei parchi e giardini degli stabilimenti, offre un concreto contributo al decoro anche per lo stabilimento Excelsior, cominciando dal lato dell’ingresso che si affaccia su viale Verdi. Da giovedì mattina una squadra di volontari ha iniziato un intervento di pulizia, con la collaborazione di due benefattori che sono diventati Angeli per un giorno, Roberto Doretti e la moglie Paola. Aldo Filesi dell’hotel Tettuccio ha gentilmente offerto un caffè al piccolo gruppo all’opera. Un ringraziamento particolare va però ad Antonio Mariotti dell’hotel Adua e Regina di Saba che vuole lanciare un messaggio green con il proprio albergo, provvedendo all’acquisto di un centinaio di gerani e diverse decine di litri di terriccio per sistemare i conchini davanti l’Excelsior, adesso purtroppo senza fioriture. Angeli del Bello si faranno carico della cura delle piante, si spera in maniera temporanea perché l’opera del reparto Giardinaggio è imprescindibile dalla tutela del patrimonio arboreo termale, che ha bisogno urgente di cure costanti ed appropriate".

Giovanna La Porta