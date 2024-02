Al Teatro Pacini lo spettacolo su Aldo Moro

Protagonista del sesto appuntamento della stagione 2023/24 del Teatro Pacini di Pescia, promossa da amministrazione comunale e Teatri di Pistoia, è Fabrizio Gifuni, che questa sera porta in scena ‘Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro’. Dopo aver lavorato sui testi pubblici e privati di Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini, riannodando una lacerante antibiografia della nazione, Gifuni, attraverso un doloroso lavoro di drammaturgia, si confronta con lo scritto più scabro e nudo della storia d’Italia. Nel corso del suo sequestro, Moro parla, ricorda, scrive, risponde, interroga, confessa, accusa, si congeda. Moltiplica le parole su carta: scrive lettere, si rivolge ai familiari, agli amici, ai colleghi di partito, ai rappresentanti delle istituzioni; annota brevi disposizioni testamentarie. Compone un lungo testo politico, storico, personale, il cosiddetto memoriale, partendo dalle domande poste dai suoi carcerieri.

Le lettere e il memoriale sono le ultime parole di Moro, l’insieme delle carte scritte nei 55 giorni della sua prigionia. Un fiume di parole inarrestabile che si cercò subito di arginare e silenziare. Moro non è Moro, veniva detto. La stampa martellò l’opinione pubblica sconfessando le sue parole, mentre Moro urlava il proprio sdegno per quest’ulteriore crudele tortura. Quarant’anni dopo il destino di queste carte non è molto cambiato. Pochi le hanno lette, molti hanno scelto di dimenticarle. E oggi sono divenute presenze fantasmatiche: il corpo di Moro è lo spettro che ancora occupa il palcoscenico della nostra storia di ombre.

