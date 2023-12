Al Teatro Pacini con gli studenti: "L’ospite sarà Niveo, uno di loro"

Venerdì 22 dicembre, alle 21.30, l’amministrazione comunale ha organizzato una serata al Teatro Pacini per fare gli auguri di Natale e per il nuovo anno alla cittadinanza. E lo farà in compagnia di un giovane ospite concittadino che, nel campo della musica, è già un’eccellenza. Marco Fasano è più noto, fra il grande pubblico, con il nome con cui ha fatto il proprio esordio nel talent show Amici, Niveo. "Il valore aggiunto di questa festa è che abbiamo invitato tutti i ragazzi delle scuole- spiega il sindaco Riccardo Franchi –Usciamo un po’ dagli schemi, grazie al lavoro di Matteo Leggio e Alberto Celli. Sarà sul palco Niveo, un ragazzo di Pescia dolce, bello, diplomato all’Istituto Agrario, dimostrando di aver dato la priorità allo studio. Poi è arrivato Amici, dove ha attirato l’attenzione, riuscendo a fare della propria passione una professione. Insieme siamo andati nelle classi degli istituti superiori, dove ha firmato autografi e scattato selfie, in un vero mini tour. È la seconda iniziativa che vede protagonista un giovane pesciatino di successo, dopo la proiezione del documentario su Dino Meneghin di Samuele Rossi". Niveo sta girando l’Italia per una serie di concerti e apparizioni, l’ultimo dell’anno sarà sul palco di Pontedera al fianco di Rocco Hunt. "L’anno prossimo vorrei provare Sanremo- spiega il cantautore –Sono felice e orgoglioso di essere protagonista di questa iniziativao". Lo spettacolo sarà a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria. Nel corso della serata, il sindaco e Niveo daranno vita a un breve salottino, in compagnia di Ginevra D’Ulivo, voce e volto di Radio Garage. "Questa città è polo scolastico- aggiunge Celli –abbiamo il dovere di rendere protagonisti i nostri giovani".

Emanuele Cutsodontis