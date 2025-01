Al Teatro l’evento benefico ’Custodi di vita’

Domenica 19 gennaio, con inizio alle ore 16.30, al Teatro Comunale di Lamporecchio, si terrà l’evento intitolato ’Custodi di vita – La comunità al servizio della fragilità’. L’incontro viene organizzato dall’amministrazione comunale di Lamporecchio in collaborazione con l’Hospice La Limonaia, presente in località Spicchio. Sarà una utile ed interessante occasione per raccontare la storia di questa importante struttura sanitaria e per riflettere sull’importanza della cura e del supporto alle persone più fragili della nostra comunità.

Durante l’evento, operatori e familiari degli ospiti condivideranno le loro esperienze, accompagnati da momenti musicali a cura di Luca Torrigiani e Lapo Vannucci e la Banda Giacomo Puccini Robertino. Il ricavato sarà interamente donato dal Comune a La Limonaia. Biglietti acquistabili presso il teatro il giorno dell’evento a partire dalle 14,45. Costo del biglietto 14 euro. Per info: 0573.800638, 0573.800627, [email protected], [email protected]