Al Sesana pronti al via. Ecco le corse in diurna

Montecatini Terme, 22 settembre 2023 - Dopo la pausa di una settimana tornano sabato i cavalli sulla pista dell’impianto di via Leonardo da Vinci a Montecatini Terme con la 28esima giornata stagionale. Tra le prove in programma emerge la prova condizionata valida per i cavalli di due anni molti dei quali al debutto. Al via dalle 14.55, cancelli aperti dalle 13. Come detto la prova di centro è una condizionata per puledri di due anni, per il premio Brandani Gift Group – Pescia, con alcuni cavalli al debutto. La scelta cade giocoforza, su Freccia Dei Venti, in quanto autrice di un vero e proprio numero ad Albenga, dove ha vinto dopo aver regalato almeno una quarantina di metri al via. L’impressione è che abbia tanti mezzi, ma un carattere ancora acerbo.

Incerto e aperto a più soluzioni, invece, è il Premio Brandani Luxury, in cui possono ben figurare Balio Col fra i penalizzati e Zeus di Girifalco allo start.

Due le prove riservate ai due anni, dove piacciono Eureka Grif nel premio Allevamento Veranna alla penultima corsa, ed Enjoy Top nel Premio Scuderia Orsi Mangelli come ultima, dal momento che potrebbero anche rimanere al comando. Si comincia con il premio Scuderia Marsko, prova condizionata riservata alle femmine di quattro anni sulla distanza del miglio. Dakar Bi sta correndo bene da un po’ di tempo a questa parte, inoltre è svelta al via ed ha posizione vantaggiosa, dalla quale potrebbe sfilare al comando. Dafne Di Poggio non corre da oltre due anni, era iscritta ad una corsa analoga un mese fa, per poi essere ritirata, in sostanza è una grossa incognita.

Terzo nome quello della regolare Dolce Stella. Ci saranno come sempre le tanti attività collaterali con l’animazione per i bambini, il circuito in sella alle mountain-bike e la visita al Museo Varenne, oltre alla possibilità di farsi un aperitivo al Chiosco Bar a bordo pista. Sempre attivi, visto il grande successo di quest’anno, il barbiere e la manicure con i loro servizi già inclusi nel biglietto di ingresso. Verrà anche registrata la penultima puntata di "Aperitivo al Sesana", la trasmissione condotta da Barbara Scarpettini, trasmessa poi su Tvl. Ospiti di questa puntata l’attore Luca Ferrante, l’ex campione del Milan di Sacchi Chicco Evani, fino a poche settimane fa vice di Mancini in Nazionale e l’ex campione del pedale Alessio Di Basco che dopo aver appesso la bicicletta al chiodo si è dedicato al trotto.