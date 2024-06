Al PalaTerme 2800 anime tiferanno Herons

All’indomani di gara-4, il cui esito ha certificato la necessità della ’bella’ per stabilire chi fra Fabo Montecatini e Del Fes Avellino staccherà il pass per la prossima Serie A2, qualcuno ha invocato un PalaTerme sold-out che spingesse fin dalla palla a due gli Herons nell’ultimo e decisivo capitolo della serie finale, in programma questa sera alle 21 nel palazzetto di via Cimabue. Sarà molto probabilmente accontentato. Nessuna delusione per la doppia occasione sfumata in Irpinia, il popolo di fede Herons ha risposto con immutato entusiasmo all’appello del presidente Andrea Luchi ed è pronto ancora una volta a creare una cornice memorabile per l’ultima notte di questa interminabile stagione. La più importante. Le poltroncine pari sono ufficialmente sold-out da ieri pomeriggio, mentre per completare l’anello superiore mancano soltanto 300 biglietti: ci si avvia verso uno storico tutto esaurito per la attuale capienza del PalaTerme, fissata in 2800 spettatori.

Una circostanza che ha indotto la società a citofonare nuovamente ad Esselunga per poter mettere a disposizione degli spettatori anche il secondo piano interrato del parcheggio del superstore di via Giovanni Gentile. Nei due giorni di apertura la biglietteria del PalaTerme è stata letteralmente presa d’assalto, con code di persone che in alcuni frangenti sono arrivate anche all’altezza del cancello d’entrata, e ancora di più lo sono stati il sito internet di Ticketmaster e i canali web autorizzati alla vendita dei tagliandi per assistere a gara-5.

La città non sta più nella pelle, continua a sognare anche ora che tutto è tornato clamorosamente in bilico e ha una voglia matta di festeggiare. Stasera il confine fra estasi e psicodramma si assottiglierà talmente tanto da diventare quasi invisibile, eppure il tifo rossoblù non abbandonerà i propri beniamini nel momento clou della stagione, nonostante in entrambe le trasferte in Campania l’urlo dei sostenitori di fede Herons sia rimasto strozzato in gola, nonostante il 2-0 si sia trasformato in un 2-2. Pensare a ciò che poteva essere e non è stato sarebbe il modo migliore per aprirsi la strada verso il baratro, sostenere in maniera incondizionata Natali e compagni è il diktat imposto anche dai gruppi della Curva Est e dal tifo organizzato.

A chi accorrerà al PalaTerme verrà ovviamente riproposto l’invito ad indossare un indumento bianco per colorare gli spalti e sono allo studio coreografie per caricare la squadra. Mai come stavolta il tempio della pallacanestro termale dovrà essere il sesto uomo in campo.

Filippo Palazzoni