Al Festival Letterario c’è Emanuela Monti con il nuovo romanzo

Domani a Lamporecchio è in programma un doppio appuntamento culturale. Si inizia, nel pomeriggio con il secondo incontro, organizzato nell’ambito del ’Festival Letterario’, una manifestazione dedicata alla lettura dei libri, promossa dall’Amministrazione comunale e realizzata da Innovative Multiservice, in collaborazione con Circolo di lettura Italia Donati. All’interno del Palazzo Comunale, nella nuova Saletta dei Gonfaloni, alle ore 17.30, ci sarà l’autrice Emanuela Monti, originaria di Montecatini Terme ma milanese d’adozione, che ha pubblicato il suo romanzo d’esordio nel 2008. Presenterà ’Memorie di un’avventuriera’, in cui l’autrice mescola storia e fantasia per ricreare la vita della drammaturga inglese Aphra Behn. Il secondo appuntamento culturale è previsto alle ore 21.15, al Teatro Comunale dove sarà presentata la commedia della Compagnia I Malerbi intitolata ’La speranza è l’ultima a morire’, di Antonella Zucchini. Regia di Michele Coppelli, scenografia Alessandra Secchi. La biglietteria sarà aperta oggi dalle 10 alle 12 e domani dalle ore 20.