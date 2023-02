Agraria, ex studente di scena a X Factor

Lorenzo Paradiso si è diplomato all’Istituto tecnico Anzilotti, indirizzo Agraria, nel giugno 2022, e se qualcuno ha la sensazione di averlo già visto da qualche parte di recente non sbaglia. Lorenzo, infatti, ha partecipato all’ultima edizione di X Factor, terminata a dicembre scorso, col suo gruppo “The Violet End”, dove suona come batterista insieme a Tommaso Pellegrini (chitarra) e Alessio Madda (voce e basso), e la carriera di questa band di giovanissimi è in piena ascesa.

A che età ti sei avvicinato alla musica?

"Da piccolissimo ascoltavo quello che piaceva ai miei genitori, appassionati di rock, e mi ero costruito una batteria casalinga usando scatole di diverse misure. Dai nove, dieci anni in poi ho iniziato a suonare vari strumenti, e dalle elementari alle medie ho sempre suonato in band, con mio cugino e altri amici; la batteria è tornata ad essere la mia passione verso i sedici, quando ho iniziato per gioco a frequentare una sala prove. Verso la fine dell’estate del 2019 ho conosciuto Tommaso e abbiamo formato la band The Violet End, il nostro primo progetto serio".

Come hai conciliato questa passione con lo studio, lo sport, gli impegni scolastici e gli amici?

"Non nascondo che soprattutto in quinta è stato difficile, soprattutto verso la fine dell’anno visto che ho passato praticamente tutto giugno a Milano. Basti pensare che un giorno dopo aver finito i Bootcamp di XFactor avevo l’orale dell’esame di stato, quindi ho dovuto studiare nel backstage, in hotel e in treno. È stata dura e molto stressante ma mi ha aiutato molto ad organizzarmi".

Com’è suonare con i The Violet End?

"Abbiamo trovato la nostra dimensione solamente circa due anni fa dopo numerosi cambi di formazione (per un po’ la voce è stata una ragazza e c’era un altro batterista). Non è stato facile entrare subito nella dimensione della band visto che pochi mesi dopo esserci formati è scoppiata l’epidemia di Covid-19 e quindi era impossibile vedersi per suonare. Nel 2021 abbiamo cominciato ad assestarci e a pensare in grande: io ho lasciato il basso ad Alessio per passare alla batteria, e abbiamo sentito subito una grande scossa. Abbiamo concluso in breve molti pezzi e abbiamo ultimato le registrazioni del primo LP (Venere, uscito a febbraio 2022). Da lì in poi la band e la musica sono diventate un lavoro".