Agevolazioni Tari: adesso si cambia. La soglia Isee sale a 12mila euro, rimodulate fasce e percentuali

Il sindaco di Lamporecchio, Alessio Torrigiani

Lamporecchio, 11 marzo 2023 – L’amministrazione comunale di Lamporecchio nell’ultima seduta della Giunta ha modificato e approvato le nuove modalità per accedere all’annuale bando per le agevolazioni della Tari alle utenze domestiche e riguardanti le famiglie in situazione di disagio socioeconomico. Le nuove modalità riguardano principalmente l’innalzamento della soglia Isee per accedere a tale agevolazione che passa dagli attuali 11mila euro come soglia massima a 12mila. Inoltre, al fine di rispondere alle domande di contributo e distribuire più correttamente le risorse, sono state ampliate e rimodulate le fasce e le percentuali di contribuzione rispetto al costo della Tari. Un’altra azione, seppur di natura tecnica – rende noto il Comune – i cui benefici saranno apprezzabili negli anni futuri, è stata quella di prevedere le modalità di ripartizione e requisiti di accesso nella delibera annuale delle tariffe e non più nel regolamento comunale. Questo permetterà per gli anni a venire di modulare gli interventi a favore delle famiglie più fragili in base alle casistiche che si saranno verificate l’anno precedente (importi, fasce di contributi, costi Tari e importi Isee) e avere così – sostiene l’amministrazione comunale – un’efficacia e una flessibilità maggiore rispetto alla rigidità di un regolamento comunale. Non...