Affitti, piano d’emergenza. Il Comune mette sul piatto aiuti per 45mila euro

Quarantacinquemila euro per pagare gli affitti. È quanto l’amministrazione comunale di Ponte Buggianese ha messo a disposizione con risorse proprie come contributo per i canoni di locazione. La domanda potrà essere presentata entro le 13 del 2 novembre. "Il contributo affitto è un’importante misura nel settore delle politiche sociali a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, in cui l’amministrazione comunale di Ponte Buggianese – fanno sapere dal Comune – crede moltissimo. Ogni anno sono molte le famiglie del territorio che usufruiscono di tale bando, in quanto si trovano in difficoltà a sostenere da sole le spese di locazione". Per ottenere l’erogazione del contributo è necessario essere residenti nel comune di Ponte Buggianese, avere la residenza anagrafica nell’immobile per il quale si chiede il contributo, essere titolari di un contratto di locazione registrato e presentare la certificazione Isee (Indicatore della situazione economica, ndr).

"L’amministrazione comunale, anche per quest’anno – dice l’assessore Beatrice Giannanti – ha deciso di stanziare ingenti risorse proprie dell’ente incrementandole fino a 45mila euro a dimostrazione della volontà politica di non lasciare indietro nessuna forma di sostegno per la popolazione. Purtroppo si deve constatare il mancato finanziamento da parte del governo Meloni del fondo unico per gli affitti, come da Finanziaria 2023 e questo avrà pesanti e gravi ricadute economiche e sociali sulle famiglie che usufruiscono del contributo affitti. La somma a disposizione dei cittadini si ridurrà del 55 per cento passando dai 100mila euro dello scorso anno ai 45mila euro del 2023". Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mano, all’ufficio servizi sociali, previo appuntamento contattando direttamente il personale incaricato di seguire l’istruttoria ufficio servizi sociali.

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0572 932186 oppure via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica urp-sociale@comune.ponte-buggianese.pt.it.

Arianna Fisicaro