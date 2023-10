Addio alla commercialista. Michela Marchetti

Montecatini Terme e la Valdinievole tutta in lutto per la scomparsa di Michela Marchetti, apprezzata commercialista, classe 1971. La dottoressa aveva il suo studio in Biscolla. E in città era molto conosciuta anche per il suo ruolo di sindaco revisore della “Società gestioni complementari“, una società a responsabilità limitata controllata e partecipata dalle Terme di Montecatini.

Cinquantadue anni, è stata strappata via dall’affetto dei suoi cari dopo aver lottato con grande coraggio contro una lunga malattia. Un brutto male che alla fine, purtroppo, ha avuto la meglio su di lei nonostante la sua ammirevole tenacia. Ieri il giorno del dolore collettivo con la comunità che si è stretta in un grande abbraccio attorno alla famiglia. Perché mancano le parole dinanzi a una simile tragedia.

"C’è da dire quanto di meglio possibile: Michela era competente, umile, umana e molto brava", questo iIl ricordo dell’amministratore delle Terme Alessandro Michelotti. "La notizia della scomparsa di Michela è stata davvero straziante – ha detto con incontenibile dolore il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Pistoia, Angelo Vaccaro –. Da alcuni anni era alle prese con una grave malattia e, negli ultimi tempi, non riusciva più a mandare avanti l’attività di studio. Alcuni colleghi si sono prodigati con grande amicizia per consentirle di mandare avanti il lavoro, grazie alla sollecitazione della sorella, medico oncologo. Ieri, il Consiglio dell’ordine l’ha ricordata durante la seduta". Tutto il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, del resto, ha voluto partecipare con affetto inviando un messaggio di cordoglio alla famiglia della collega così prematuramente scomparsa. Una professionista e una mamma straordinaria che lascia due figli, di 13 e 12 anni, che ha amato profondamente fino al suo ultimo respiro.