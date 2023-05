Addio al commerciante Giovanni Benedetti

E’ recentemente scomparso a 83 anni Giovanni Benedetti, che dal 1982 al 2001 gestì insieme al fratello Aldo il caffè-tabaccheria La Piazzetta, in via Cavallotti. Nato a Milano da famiglia originaria di Chiesina Uzzanese, rientrò in Valdinievole nel 1981 insieme alla moglie Ester e ai figli Massimo e Antonella. Nel 2001 si era ritirato nella sua casa di campagna non lontano da Chiesina. La sua – racconta il figlio Massimo, da 30 anni guida turistica in Toscana e in particolare a Lucca – è stata una vita di sacrifici, ma anche di molte soddisfazioni, sia personali grazie alla sua dedizione smisurata per la famiglia, che professionali per la passione per il suo mestiere. Era molto conosciuto e stimato in città come commerciante onesto, affabile e sempre disponibile verso gli altri. Non sarà facile dimenticarlo".