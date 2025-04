Acque termali e medicina al centro dell’appuntamento con il Master di UniPi

Terzo appuntamento itinerante per il Master di II° livello in medicina termale e idrologia medica dell’Università di Pisa, diretto da Marco Romanelli, professore ordinario di Dermatologia nell’ateneo toscano e direttore dell’Uoc di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Pisana. Saranno le acque delle Terme di Montecatini e le acque delle Terme di Monsummano al centro degli approfondimenti di questo modulo del Master itinerante, e in particolar modo l’attualità terapeutica del loro utilizzo, relativo soprattutto a patologie croniche sempre più diffuse e sempre meno attese dalla sanità pubblica. Aprirà il master il dottor Antonio Galassi, ex direttore sanitario delle Terme di Montecatini, con una relazione proprio sulle attualità terapeutiche dell’Acqua termale, mentre nel pomeriggio di oggi sarà il dottor Renato del Monaco, medico specialista in idrologia medica, già direttore sanitario di Fiuggi e da anni collaboratore delle più importanti realtà termali italiane, ad affrontare gli aspetti principali della cura idropinica. Il dottor Claudio Marcotulli, direttore sanitario di Terme di Montecatini, sarà anch’egli uno dei relatori del Master, e porterà la sua esperienza sul campo e gli sviluppi degli studi sul microbiota intestinale e sul microbiota delle acque termali, sotto la lente di ingrandimento di molti centri di ricerca scientifica e molte aziende farmaceutiche e nutraceutiche da ormai alcuni anni, in ottica di salute preventiva e di medicina naturale.

La mattina del sabato 5 aprile sarà invece Fabio Monzani, specialista in endocrinologia e medicina interna, ex direttore dell’Uoc Geriatria Universitaria dell’Azienda Ospedaliera Pisana, ad affrontare il tema fondamentale delle applicazioni delle terapie termali in geriatria, al centro di forti interessi per gli sviluppi e il grande bacino di utenza territoriale e nazionale che queste terapie potrebbero soddisfare con le acque di Montecatini Terme. Se millenaria è la tradizione delle acque benefiche delle Terme di Montecatini, pluridecennale è l’esperienza nell’accoglienza turistica di Montecatini Terme: sarà infatti la casa storica dell’associazione Federalberghi Apam ad ospitare i lavori scientifici di oggi, mentre domani, dopo una lezione frontale presso l’Hotel Torretta di Dante Simoncini, i medici in formazione si sposteranno per le visite dello stabilimento Terme Tettuccio, e poi degli stabilimenti termali di Grotta Giusti, a Monsummano Terme.