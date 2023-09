Abbonamenti ai bus, c’è polemica per l’aumento dei prezzi di 100 euro

Sono riaperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico. I termini per le iscrizioni tardive ripartiranno da lunedì 2 ottobre e dureranno sino a fine anno scolastico. Le iscrizioni tardive saranno accolte nei limiti delle risorse disponibili e solo se compatibili con l’organizzazione del servizio stesso. L’ iscrizione potrà avvenire utilizzando esclusivamente la procedura on-line, accedendo con Spid o Cie. Al Comune sarà possibile ottenere lo Spid scegliendo tra due modalità: la prima attraverso una pre-registrazione, la seconda in modalità assistita. Il servizio verrà effettuato su appuntamento, telefonando ai numeri 0572.492265 e 0572.492219. Nel frattempo è scattata la polemica delle famiglie per gli aumenti degli abbonamenti dei bus. La tratta Pescia-Lucca ha subito un incremento di 100 euro. Così, chi ha due figli arriva pagare qualcosa come 850 euro. Il problema è che, oltre agli aumenti fisiologici della benzina e del gasolio, c’è la questione dei passeggeri clandestini. Sono tanti infatti quelli che usufruiscono delle corse sui pullman senza pagare il biglietto. Con la crisi sempre più stringente per le famiglie, il caro mezzi e il caro libri rischiano di dare la botta finale alle tasche dei genitori.