Abbattere le barriere. Contributi ai disabili

"Quasi 110mila euro di contributi a disabili residenti nella provincia di Pistoia che abbiano fatto domanda per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle proprie case". È questa la cifra stanziata dalla Regione Toscana annunciata dal consigliere regionale del Pd Marco Niccolai. La cifra verrà erogata dalla Regione ai Comuni che, a loro volta, la assegneranno, ripartita, alle persone con disabilità che ne hanno fatto richiesta nel 2023 e che sono state inserite in graduatoria.

Le risorse andranno a disabili residenti a Buggiano per 3.150 euro, a Monsummano Terme per 2.795,87 euro, a Montecatini Terme per 7.797,50 euro, a Pieve a Nievole per 11.579,50 euro, a Pistoia 63.420, Ponte Buggianese 6.334, Quarrata 9.250 e residenti a Serravalle Pistoiese per euro 5.400.