Abbandono selvaggio di mobili. La Casina Rossa diventa discarica

Divani, poltrone, sedie, materassi e altro ancora. Qualcuno pensa che i cassonetti di via Marucelli, alla Casina Rossa, siano diventati una discarica a cielo aperto. Il numero di abbandoni di rifiuti ingombranti, in questi giorni, è cresciuto molto, causando degrado e sporcizia. I residenti della zona sono molto arrabbiati con i responsabili di tutto questo. Visto il numero e la tipologia di oggetti, viene da pensare a mobili provenienti da qualche struttura ricettiva. Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche senza essere avvisata dai cittadini, ha provveduto a portarli via, segnalando il caso all’amministrazione comunale. Ma ogni volta anonimi incivili tornano a scaricarne altri. Adesso sulla vicenda indagail Comune; con il sindaco Claudio Del Rosso, che si è recato in via Marucelli insieme ad alcuni collaboratori. Il responsabile dell’amministrazione ha parlato con i residenti per cercare di avere elementi utili a rintracciare chi, contro ogni regola, abbandona quella vecchia mobilia in strada. L’obiettivo è individuare i soggetti responsabili e provvedere a denunciarli e multarli salatamente. Ancora domenica sera attorno ai cassonetti c’era una vera discarica.

"Sono contenta di sapere che il sindaco Del Rosso è venuto in via Marucelli ad accertarsi di persona del problema dell’abbandono dei rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti. In tanti anni non ricordo mai un sindaco che si sia fatto vedere da queste parti". Lo dice Gabriella Landi, anziana residente nella strada del quartiere Casina Rossa, dove da diversi giorni vengono scaricati quintali di vecchi mobili da parte di ignoti, in barba a ogni regola. "Mio figlio mi ha riferito della presenza del sindaco – continua – e spero che questa pessima abitudine ad abbandonare oggetti sul marciapiede finisca una volta per tutte. Da troppo tempo assistiamo a questi gesti di chi si approfitta del fatto che, durante l’inverno, via Marucelli è poco frequentata e diventa facile sbarazzarsi di mobilia e di tante altre cianfrusaglie. Il Comune dovrebbe installare ora una telecamera per identificare chi agisce in questo modo".

Per smaltire correttamente i rifiuti ingombranti è possibile contattare Alia, compilando il form alla pagina web https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/cittadini/cittadini/servizi/servizi-ai-cittadini/ritiro-ingombranti, indicando in modo corretto la tipologia dei vari materiali e fissando una data tra quelle risultanti disponibili, oltre a dare il proprio per indirizzo. I materiali devono essere esposti su suolo pubblico la sera precedente al giorno concordato per il ritiro, fra le ore 20 e le 22. Ad esempio, se l’appuntamento è per il martedì, esponi i materiali e il cartello con il numero di pratica il lunedì sera fra le 20 e le 22, gli operatori provvederanno al ritiro durante tutto l’arco della giornata di martedì. Daniele Bernardini