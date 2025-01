’A portata di click’. Obiettivo essere digitali

Del progetto di rendere digitali le vite dei cittadini se ne parlava già all’inizio del periodo pandemico, il progetto è andato avanti e ieri a Monsummano si è tenuto il primo incontro dal titolo ’A portata di click’ della serie che il Comune ha in programma di fare. Alla presentazione che si è tenuta ieri mattina nella sala Iozzelli della biblioteca comunale Giuseppe Giusti erano presenti il sindaco e presidente della Società della salute della Valdinievole Simona De Caro con il vicesindaco e assessore all’informatizzazione del Comune di Monsummano Monica Marraccini Mori, mentre per conto della Regione Toscana erano presenti Riccardo Trallori, la dottoressa Barbara Lazzari per il settore sanità, di cui ha illustrato i servizi digitali e Sauro Del Turco, del settore sistemi informativi che ha introdotto il tema dei sistemi di autenticazione dei numeri Spid e della Carta d’identità elettronica.

"Avevano già inaugurato a suo tempo il punto digitale facile – ha detto l’assessore Monica Marraccini Mori – oggi (ieri ndr) invece inauguriamo una serie di incontri che si intitolano "A portata di click" con in quali un po’ per volta cerchiamo di aiutare i cittadini a capire determinate tematiche informatiche. In questo primo incontro si è parlato ad esempio dello Spid e della carta d’identità digitale facendo il punto su come è possibile attivarli. Ma abbiamo anche parlato dei servizi che la Regione, ad esempio nel settore della sanità, mette a disposizione direttamente sul telefonino, su tablet o su pc".

Il prossimo incontro è fissato per la fine di febbraio. "In quell’occasione si parlerà di come richiedere, ad esempio, i certificati anagrafici on line – specieifica l’assessore all’informatizzazione Monica Marraccini Mori – o di come si mette la tessera sanitaria o la patente sulla app Io dopodiché uscirà un calendario vero e proprio. Abbiamo in programma di partecipare anche alle iniziative che la biblioteca fa, chiedendo se nella mezzora prima dell’inizio sia possibile parlare di facilitazione digitale, dare informazioni sui servizi che si possono avere e come farsi aiutare dal facilitatore digitale e dunque poter arrivare a target diversi come la scuola, le mamme fino agli anziani".

Arianna Fisicaro