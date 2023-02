Muore a 57 anni noto avvocato

Daniele Ciappei

Montecatini Terme, 28 febbraio 2023 – È morto per un malore improvviso nella sua abitazione di via di Riaffrico. La città dice addio all’avvocato Daniele Ciappei, presidente della società di basket giovanile MBJ, legata a Mtvb Herons in un rapporto di stretta collaborazione per lo sviluppo del vivaio.

Ciappei aveva 57 anni e lascia la moglie e due figli. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sconvolti gli altri dirigenti della società e ieri pomeriggio, in segno di lutto, sono stati interrotti tutti gli allenamenti delle squadre rossoblù. Numerose le condoglienze arrivate soprattutto dal mondo cestistico valdinievolino. I genitori di Ciappei, per tanti anni, erano stati titolari del concessionario Ford a Pieve a Nievole. L’avvocato era un penalista molto apprezzato e conosciuto tra i colleghi, anche per le sue doti umane oltre che professionali.