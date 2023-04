Ciclismo: Pasquetta con i dilettanti sul circuito di Poggio alla Cavalla

Lamporecchio, 9 aprile 2023 - Torna per “Pasquetta” (l’ultima volta fu il 22 aprile 2019 quando s’impose Tommaso Fiaschi che aveva vinto anche l’edizione 2018) il Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla per dilettanti élite e under 23 giunto alla cinquantottesima edizione. Una gara tradizionale che ricorderà Mauro Ortigni, per tanti anni motore propulsore, cuore e anima di questa bella gara in circuito. “Maurino” ci lasciò nel novembre 2017, ma la sua eredità di grande passione e amore per il ciclismo non andrà perduta, basta guardare con quale impegno gli amici del G.S. GS Poggio alla Cavalla e il G.S.Mastromarco hanno rimesso un calendario la corsa. Saranno circa 120 gli atleti al via compresa la Nazionale dell’Ucraina, oltre a tutte le formazioni toscane. Favoriti d’obbligo i velocisti e quindi ricordiamo Magli, il colombiano Gomez già a segno a Montelupo Fiorentino, Nencini reduce dalla trasferta in Francia con la maglia della Nazionale Azzurra, Cataldo, altro vittorioso in stagione, Chiarucci, De Felice, Dati, Allori. Tra i più attesi anche Crescioli, Butteroni, Demiri. Il ritrovo e la partenza ufficiosa presso il Circolo Arci Tamburini a Cerbaia di Lamporecchio. Il via ufficiale alle 15 da Poggio alla Cavalla per ripetere 29 volte il circuito leggermente ondulato di km 3,400 per complessivi 98 km e mezzo. L’arrivo poco dopo le 17,15. Antonio Mannori