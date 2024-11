Neve in arrivo, primi fiocchi bianchi anche in Toscana. Gli esperti: “Cumulati non trascurabili”

Firenze, 9 novembre 2024 – Il freddo è arrivato. Le temperature miti che hanno caratterizzato questi giorni di fine ottobre e inizio novembre sono già iniziate a calare. E secondo gli esperti meteo, tenderanno a diminuire ulteriormente nel corso della prossima settimana. Pioggia, vento e anche la prima neve. Secondo le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni del sito www.iLMeteo.it, martedì 12 novembre “lo scenario meteo italiano cambierà totalmente”. E così avverrà anche in Toscana.

Per lunedì si prevede un "leggero calo delle temperature con venti moderati orientali"; per martedì si attendono un calo delle temperature massime di 7-8 gradi e le prime nevicate oltre i 1.400 metri su Alpi e Appennini, vento in rinforzo e presenza di due minimi di bassa pressione, uno al Sud e uno al Nord. Mercoledì e giovedì sono attesi vento, piogge e neve fino a 1.200 metri di quota sulle regioni settentrionali, localmente anche a quote inferiori. È possibile che le due aree di bassa pressione presenti a Sud e al Nord si incontrino sul Mar Tirreno Centrale, provocando "forti tempeste di vento" accompagnate da "piogge consistenti".

Neve all'Abetone in una foto d'archivio Ansa

Secondo il consorzio Meteo Lamma potrebbe nevicare sull’Appennino tosco-emiliano tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre anche con “cumulati non trascurabili”.

L’Abetone e il comprensorio sciistico della Val di Luce si stanno preparando alla stagione. Sui social iniziano a circolare video e foto delle abbondanti nevicate degli anni scorsi. “Giusto per mettervi un po’ di voglia di neve”, si legge in un post pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Abetone. “È probabile che tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre vedremo cadere i primi fiocchi di neve della stagione sulle nostre vette. Attendiamo fiduciosi”, scrive il gruppo.