Quando arriva la prima neve in Toscana

Firenze, 7 novembre 2024 – Neve in Toscana? Ancora è presto per dirlo ma le previsioni lasciano margini di possibilità per la prossima settimana quando l’era dell’escursione termica, protagonista degli ultimi giorni, cederà il passo al vero freddo.

“La causa è da ricercarsi in un fronte polare pronto a irrompere sull'Italia, sospinto da aria piuttosto fredda che provocherà un brusco calo delle temperature – spiegano gli esperti del ilMeteo.it. In gergo meteorologico questi movimenti a scala emisferica vengono definiti "scambi meridiani": l'aria fredda scende cioè verso le medie latitudini dal Nord Europa/Atlantico, raffreddandole, mentre, di contro, l'aria calda subtropicale africana sale verso il Vecchio Continente. L'ingresso delle correnti fredde favorirà la formazione di un insidioso ciclone in grado di scatenare un'importante ondata di maltempo già in avvio della prossima settimana. Occhi puntati in particolare tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre quando è prevista la fase clou delle precipitazioni su molte delle nostre regioni”.

Le regioni settentrionali saranno dunque le prime a essere interessate dalle nevicate, ma non nevicherà solo al Nord: anche l’appennino Tosco-Emiliano, Marche e Abruzzo, potrebbero vedere imbiancate le cime più elevate, in questo caso al di sopra dei 1200/1400 metri di quota. Secondo il Lamma: “Qualche fiocco potrebbe cadere sulle cime appenniniche ad altezza 1.700-1.800 metri. Un esempio può essere il passo di Croce Arcana sull’appennino tosco-emiliano”.

Secondo le previsioni del Consorzio Lamma domani, 8 novembre, il cielo sarà velato con locali foschie e nebbie mattutine. Addensamenti sulle zone appenniniche orientali e sulla costa centro-meridionale e Arcipelago con piogge dal pomeriggio/sera. In serata ulteriore aumento della nuvolosità su tutta la regione. Venti: deboli orientali, tendenti a disporsi da Sud Est e a rinforzare sulla costa centro-meridionale. Mari: poco mossi tendenti a mossi i settori meridionali e al largo. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime.

Sabato nuvoloso o molto nuvoloso con possibili piogge in Arcipelago e sulla costa. Venti: deboli orientali. Mari: calmi. Temperature: in aumento le minime, massime quasi stazionarie.

Tendenza nei giorni successivi: domenica 10, sereno o poco nuvoloso salvo la presenza di locali nebbie o foschie nottetempo e nella prima parte della mattina. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie. Lunedì 11: sereno o poco nuvoloso. Nubi stratificate in aumento a partire dalla costa e dal pomeriggio. Venti: deboli orientali. Mari: poco mossi. Temperature: in calo.