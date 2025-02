Meteo Toscana, arriva la pioggia. Neve sull’Appennino

Firenze, 6 febbraio 2025 – Pioggia in arrivo sull’Italia e anche sulla Toscana. Come spiega il Lamma, “un vasto anticiclone interessa gran parte d'Europa, tuttavia i massimi di pressione (fino a 1048 hPa) insistono tra Mare del Nord e Norvegia meridionale. A sud di queste zone scorrono masse d'aria fredda che andranno a convergere con correnti più miti atlantiche favorendo l'approfondimento, venerdì, di un minimo tra Francia e Spagna. Quest'ultimo porterà piogge anche su parte d'Italia nel fine settimana, con nevicate fino a bassa quota su Piemonte, Val d'Aosta e entroterra ligure favorite dal richiamo di aria fredda dall'Europa orientale. Le precipitazioni risulteranno più insistenti e abbondanti sul Nord Ovest e sulle due isole maggiori. In Toscana attese piogge sparse dal pomeriggio di sabato con neve sull'Appennino Tosco-Emiliano oltre i 1200-1400 metri. Domenica scarsi fenomeni e temperature in aumento”.

Ecco le previsioni del tempo che si possono consultare sul sito del Centro funzionale della Regione Toscana:

Venerdì 7 febbraio cielo poco nuvoloso in mattinata con addensamenti sull'Appennino orientale, nuvoloso nel pomeriggio e soprattutto in serata, in particolare sulle zone occidentali della regione con possibilità di piogge e rovesci sparsi in Arcipelago, localmente anche sulle zone costiere. Vento debole orientale nell'interno, moderato da sud-est su Arcipelago e costa meridionale. Temperature in calo le minime, con locali gelate mattutine su vallate e pianure interne. Massime stazionarie.

Sabato 8 febbraio cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone occidentali in mattinata, in estensione al resto della regione dal pomeriggio e in serata. Neve a quote intorno a 1200-1400 metri. Venti moderati-forti di Scirocco su Arcipelago a sud di Capraia e costa meridionale, deboli orientali nell'interno, moderati sull'Arcipelago settentrionale. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Mari tra mossi e molto mossi.

Domenica 9 febbraio inizialmente molto nuvoloso o coperto, con nubi in graduale diradamento fino a cielo a tratti velato. Temperatura in aumento, soprattutto le minime. Mare: mossi o molto mossi a sud dell'Elba.