Meteo: ancora pochi giorni di bel tempo poi cambia tutto. Cosa succede in Toscana

Firenze, 4 febbraio 2025 – L’alta pressione caratterizza lo scenario meteorologico di questi giorni. Dopo settimane di maltempo, anche intenso, in Toscana, come nel resto della penisola, è tornato il sole e un clima stabile e asciutto, complice l'allontanamento della perturbazione numero uno di febbraio verso Turchia e Grecia.

Ma il bel tempo non è destinato a durare a lungo, già a partire da venerdì 7 febbraio una massa di aria fredda dall'Europa orientale entrerà farà ingresso in Italia dando il via a una fase di maltempo. Attese nevicate anche in Toscana.

Dunque nel weekend torna il freddo. Nel fine settimana è previsto infatti il ritorno di una massa d'aria gelida che determinerà un brusco calo delle temperature delineando così un weekend di stampo invernale. A partire dal 7-9 febbraio, infatti, una massa d’aria artica originaria della Scandinavia e della Russia occidentale inizierà a scivolare verso sud, minacciando di portare temperature polari e nevicate fino in pianura. Un evento epocale, che ha origine in un movimento anomalo dell’anticiclone delle Azzorre, solitamente stazionario sull’Atlantico, e che invece compirà una migrazione senza precedenti verso latitudini polari, stabilendosi addirittura in prossimità dell’Islanda.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Mercoledì 5 febbraio: Sereno o poco nuvoloso. Transito di nuvolosità di tipo medio-alto in particolare dalla sera. Venti: deboli da nord-est. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione con locali gelate al mattino; massime stazionarie o in lieve aumento con punte di 15-17 gradi in pianura. Giovedì 6 febbraio: Poco nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte. Tendenza ad aumento della nuvolosità dalla tarda serata. Venti: deboli-moderati da nord est. Mari: poco mossi. Mossi al largo dal pomeriggio a nord dell'Elba. Temperature: minime in aumento, massime pressoché stazionarie, in diminuzione in montagna. Venerdì 7 febbraio: nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse sulle zone più occidentali. Neve oltre 700-1000 metri in Appennino. Venti: deboli orientali nell'interno; moderati da sud-est su Arcipelago e costa meridionale. Mari: mossi al largo e al sud. Poco mossi sul litorale settentrionale. Temperature: minime in calo sui rilievi, pressoché stazionarie altrove; massime in calo. Sabato 8 febbraio: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone occidentali. Neve a quote intorno a 1200-1400 metri. Venti: moderati-forti di Scirocco su Arcipelago a sud di Capraia e costa meridionale. Deboli orientali nell'interno, moderati sull'Arcipelago settentrionale. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento al nord.