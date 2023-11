Meteo Toscana, è già tempo di gelate. Prima neve sull’Appenino: ecco quanto durerà

Firenze, 27 novembre 2023 – Prime immagini della neve (per esempio alla Verna) in Toscana, prime gelate eppure “saremmo” ancora in autunno. E in effetti è presto per gridare all’arrivo dell’inverno, diciamo che è un antipasto. Fra pochi giorni però cambia lo scenario.

Prima c’è da aspettare ancora al freddo: nella giornata di lunedì, mentre il cielo sarà generalmente nuvoloso, ci saranno deboli precipitazioni nevose oltre i 1.200-1.300 metri nel Nord-Ovest, tra Lunigiana e Garfagnana. Nel corso del pomeriggio e della sera fenomeni in intensificazione e in parziale estensione alle restanti zone settentrionali (neve oltre i 1300-1400 metri sull'Appennino Tosco-Emiliano). Le temperature minime salgono, ma con ancora locali gelate nei fondovalle dell'interno. Anche martedì neve sull'Appennino Tosco-Emiliano oltre i 1.300-1.400 metri, ma le temperature in giornata cominceranno a salire.

Sarà solo una parentesi: mercoledì di nuovo freddo pungente e gelate a fondovalle ma senza neve, con cielo sereno. E’ giovedì il giorno in cui le temperature tornano decisamente a salire con massime sui 15 gradi ma attenzione: pioverà su tutta la regione.