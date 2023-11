La prima neve imbianca la Verna

E’ arrivata la prima neve durante la notte scorsa con le temperature in picchiata in provincia di

Arezzo. La neve è comparsa in Casentino nella zona del santuario della Verna, all’Alpe di Catenaia, sul Pratomagno e sulle cime più alte della Valtiberina. Nessun disagio con la coltre bianca che non è andata oltre pochi centimetri, anche se in previsione di ulteriori abbassamenti di temperatura sono consigliati equipaggiamenti da neve e attenzione nel percorrere strade in ore notturne.

In pianura qualche disagio per il forte vento di tramontana e comunque nell’intera giornata di ieri non si sono registrati particolari disagi relativamente alla presenza della neve per la circolazione in tutta la vallata casentinese.