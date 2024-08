Meteo, temporali e grandine in Toscana: zone colpite. Ma è grande caldo fino a Ferragosto

Firenze, 2 agosto 2024 – Notti tropicali e giornate bollenti in Toscana, come del resto in tutta Italia. Ma qualcosa, seppur per un piccolo lasso di tempo, sta per cambiare.

Questo perché un campo di alta pressione è in cedimento sul Mediterraneo con correnti più umide in quota che hanno già portato alla formazione di temporali anche intensi sulle regioni del Nord. Dunque nel nel weekend qualche temporale raggiungerà anche il Centro-Sud, soprattutto sui settori interni.

Per questo motivo per quanto riguarda la Toscana è stata emessa un’allerta meteo gialla per temporali forti sulle aree interne della regione nella giornata di domani, sabato 3 agosto. L’allerta inizia alle 11 fino alle 18 e prevede possibili temporali sparsi dalla tarda mattina e primo pomeriggio in trasferimento dalle zone orientali verso quelle occidentali. Cumulati medi in genere non significativi e massimi puntuali fino a localmente elevati, più probabili nelle zone interne e montuose. Previsti anche possibilità di colpi di vento e grandinate.

Intanto le temperature saranno in lieve calo su tutta la Penisola ma con valori che si riportano comunque più prossimi alle medie del periodo. Ma per la prossima settimana è confermano un nuovo aumento del caldo con un ulteriore rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo. Principali modelli che non mostrano particolari segni di sblocco almeno fino al Ferragosto, ad eccezione di qualche infiltrazione umida con qualche temporale pomeridiano

Weekend da 'bollino rosso' per 8 città italiane sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Sia sabato 3 agosto che domenica 4 - indica l'ultimo aggiornamento - il livello di rischio sarà massimo a Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Allerta 2 a Bari e Palermo domani, mentre dopodomani non è atteso nessun bollino arancione. Solo bollini gialli (rischio 1) e 4 verdi (rischio 0) a Cagliari, Milano, Torino e Verona. Allerta 0 anche domani in 4 capoluoghi: Milano, Napoli, Venezia e Verona. Oggi le città 'in rosso' sono 9: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino arancio su Bari e Palermo, in verde solo Napoli.

Previsioni meteo del Consorzio Lamma: Sabato 3 agosto: Variabile con addensamenti associati a brevi temporali sparsi in trasferimento a partire dalla tarda mattinata/primo pomeriggio dalle zone più orientali verso quelle occidentali. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi, temporaneamente e localmente mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione. Domenica 4 agosto: Sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti in mattinata su Arcipelago e Appennino. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi sui rilievi appenninici, Amiata e Colline Metallifere dove non si escludono isolati e brevi rovesci. Venti: deboli di brezza con componente settentrionale. Fino a moderati di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio. Mari: poco mossi. Temperature: massime in aumento (punte di 35-37 °C in pianura), minime in calo nelle zone interne. Lunedì 5: sereno o velato al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio ma con possibile sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi ove non si escludono isolati rovesci. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie. Martedì 6: sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi termoconvettive pomeridiane nelle zone interne e possibilità di isolati e brevi rovesci temporaleschi su Apuane, Appennino settentrionale, Colline Metallifere e Amiata. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

Le mappe meteorologiche sono dunque da incubo: almeno fino a Ferragosto non si vedono grandi cambiamenti. Il caldo proseguirà e il 2024 segnerà record su record, non solo sulla Capitale ma su tutto il pianeta; anche i mari sono 'bollenti’ con l'acqua che sta assorbendo il 90% del Riscaldamento Globale causato dall'Effetto Serra