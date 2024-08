Temporali, fulmini e grandine. Allerta meteo in Toscana, orari e zone interessate. Le previsioni

Firenze, 3 agosto 2024 – La violenta perturbazione che nella giornata di venerdì 2 agosto ha colpito il Nord Italia e in particolare il Piemonte oggi arriva nel centro sud. Previsti in Toscana temporali localmente molto forti e grandine. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla su tutte le province della Toscana con la sola esclusione delle zone costiere, tranne la Lunigiana. L’allerta ha validità dalle ore 11 fino alle 18.

Meteo, in Toscana, oltre al caldo, arrivano i primi temporali

In particolare sono previsti possibili temporali sparsi dalla tarda mattina e primo pomeriggio in trasferimento dalle zone orientali verso quelle occidentali. Cumulati medi in genere non significativi e massimi puntuali fino a localmente elevati, più probabili nelle zone interne e montuose. Possibilità anche di violente raffiche di vento e grandinate.

L'evoluzione della cella temporalesca in Toscana nel pomeriggio di sabato 3 agosto 2024 (Rilevazioni Meteo&Radar)

In base alle rilevazioni di Meteo&Radar, i violenti sistemi temporaleschi interesseranno le zone interne della Toscana, specialmente fiorentino, aretino e senese, ma anche l’Umbria centro settentrionale dove sono attese grandinate con chicchi fino a medie dimensioni (4 cm).

In base alle previsioni della Sala operativa della Protezione civile regionale i temporali sparsi sono attesi dalla tarda mattinata/primo pomeriggio. Partiranno dalle zone orientali della regione per poi spostarsi verso quelle occidentali. Possibili localmente eventi significativi, specialmente nelle zone interne e montuose. Possibilità di colpi di vento e grandinate.

Nella notte tra venerdì e sabato una breve e intensa perturbazione ha attraversato le zone del pistoiese e del lucchese. Segnalata intensa attività elettrica con tuoni e fulmini in Garfagana, in Versilia e nel livornese.