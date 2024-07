Il disastro annunciato di Orbetello. Situazione gravissima nella laguna, Giani: “Ipotesi stato di calamità”

Orbetello (Grosseto), 29 luglio 2024 – Più che la scienza, ha potuto il vento. Maestrale e grecale hanno preso il posto dello scirocco e la laguna di Orbetello ha tirato un lieve, timido respiro di sollievo: temperature delle acque in leggero calo e maggiore ricambio. Questo ha consentito di bloccare la morìa di pesci e concentrarsi sul recupero delle carcasse che ancora veleggiano nel bacino. Le acque che defluiscono dal canale di Ansedonia restano però torpide e il Comune ha disposto il divieto di balneazione alla foce. E oltre a questo il sindaco ha chiesto al presidente della Regione Eugenio Giani di dichiarare lo stato di emergenza.

“In questo momento molto complesso – dice il primo cittadino di Orbetello – il Comune è l’unico Ente che sta sostenendo tutte le spese per tenere pulite le sponde e per smaltire le carcasse del pesce. Con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Regione può deliberare subito dei fondi per aiutare economicamente il Comune a sostenere le spese. Nel frattempo le attività di raccolta e smaltimento stanno andando avanti con regolarità. Le sponde, sia lato centri abitati che lato tomboli, al momento, risultano tutte pulite grazie all’intenso operato degli addetti delle ditte che ringraziamo per l’impegno e l’incessante lavoro".

"Prendo nella seria considerazione la formale dichiarazione dello stato di calamità regionale per la laguna di Orbetello quanto meno per l’intervento contingente di tutela sanitaria nella raccolta e nello smaltimento del patrimonio ittico perso – dice il governatore Giani –. Lo stato di emergenza potrà consentire anche un primo ristoro ai pescatori e valuteremo il tutto nella giunta di domani pomeriggio (oggi per chi legge, Ndr ) dopo che l’assessore all’ambiente Monia Monni sarà a Orbetello dove prenderà parte alla riunione del comitato tecnico scientifico".

E Giani poi cerca di guardare anche oltre. "Disporremmo un approfondimento tecnico per le misure più appropriate che sono necessarie per attenuare e possibilmente eliminare questo fenomeno che ogni anno nei momenti di maggiore caldo determina un surriscaldamento dell’acqua e la morìa di pesci – dice il governatore –. È bene che questa valutazione sia fatta una volta per tutte anche comparando la situazione di Orbetello a quello che avviene in analoghe lagune perchè una soluzione certa anche da un punto di vista scientifico finora non è mai emersa. Sarà quindi mia cura sensibilizzare il ministro dell’Ambiente per una forte attenzione nazionale sulla laguna di Orbetello e a questo proposito è necessario accelerare ciò che era stato promesso, ovvero la costituzione di un’Autorità specificatamente impegnata agli interventi contingenti e strutturali".