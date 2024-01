Meteo: ancora maltempo in Toscana. Allerta per pioggia e vento. Ecco dove e quando

Firenze, 17 gennaio 2024 – Ancora ore di maltempo in Toscana. Per questo motivo l'allerta gialla diramata ieri, per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale è stata prorogata fino alle 14 di domani, giovedì 18 gennaio.

Allerta gialla invece per mareggiate su costa centrale e Arcipelago e per vento forte su Alto Mugello dalle 10 e fino alla mezzanotte di domani. Si tratta di venti di Libeccio con raffiche fino a 100 chilometri orari che soffieranno in Appennino, sulla Gorgona e all'isola di Capraia e fino a 80-90 chilometri orari sulla costa centrale con mare molto mosso.

Il maltempo di queste giornate è dovuto al passaggio di una perturbazione atlantica che fa sentire i suoi effetti sulle Regioni del Nord Italia dove porta piogge, acquazzoni e localmente anche nevicate a quote basse, specie sui settori orientali. Precipitazioni che interesseranno poi anche il Centro e il Sud Italia, in particolare sulle Regioni del versante tirrenico.

Tra venerdì e sabato arriva poi un altro impulso perturbato accompagnato dall'ingresso di aria piuttosto fredda. Possibilità di neve a bassa quota sulle Regioni del Nord, fino a 100-300 metri. Quota neve in calo anche lungo l'Appennino con possibili fiocchi a quote di bassa collina specie al Centro.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano invece per la prossima settimana una rimonta dell'alta pressione sui settori occidentali del continente. Anticiclone che dovrebbe poi coinvolgere il Mediterraneo portando anche temperature al di sopra delle medie.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma:

Giovedì 18 gennaio: Nuvoloso sulle zone centro-settentrionali e su quelle interne centrali con possibili rovesci o temporali sparsi; ampie schiarite al centro-sud e sulla costa, variabile sulle zone interne meridionali con piogge e rovesci a carattere isolato e occasionale. Venti: di Libeccio moderati con forti raffiche sulla costa, sull'Alto Mugello e sul crinale appenninico aretino. Mari: molto mossi tendenti ad agitati dal pomeriggio sul settore settentrionale. Temperature: in sensibile aumento, specie nei valori minimi, con valori molto superiori alle medie del periodo. Calo termico in serata.

Venerdì 19 gennaio: Giornata molto variabile: al mattino nuvoloso sulle zone interne settentrionali con possibili deboli residue precipitazioni a ridosso dei rilievi, sereno o poco nuvoloso su costa e zone centro meridionali; dal pomeriggio nuvolosità in aumento su tutta la regione con precipitazioni sempre sulle zone settentrionali con nevicate in Appennino inizialmente oltre 800-1000 metri in calo fino a quote collinari in serata soprattutto su alto Mugello e versanti adriatici. Venti: inizialmente ancora occidentali, localmente forti sul litorale centro settentrionale, ma tendenti rapidamente a ruotare a nord est con rinforzi su costa e Arcipelago. Mari: inizialmente agitati i settori settentrionali, molto mossi gli altri, ma con moto ondoso in attenuazione dal tardo pomeriggio sottocosta. Temperature: in calo sensibile, soprattutto le massime.

Sabato 20: rapido miglioramento fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati con forti raffiche da nord est. Mari: poco mossi sottocosta; mossi al largo. Temperature: in ulteriore sensibile calo, con massime poco superiori a 5 gradi.

Domenica 21: sereno con velature in transito in serata. Venti: deboli nord orientali, fino a moderati sulla costa meridionale e in Arcipelago. Mari: mossi a largo. Temperature: in ulteriore calo le minime, con estese gelate in pianura, in risalita le massime.