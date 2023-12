Meteo: settimana prima di Natale col super anticiclone. L'inverno va in letargo? Previsioni

Firenze, 11 dicembre 2023 – Meteo a due facce nel corso della settimana di santa Lucia. Ecco cosa accadrà: si passerà da una timida rimonta dell'anticiclone africano a una incursione di aria artica, piuttosto breve, ma incisiva quel tanto da riportare piogge e nevicate su diverse zone d'Italia.

Il meteorologo Antonio Sanò segnala che tra oggi e domani il maltempo lascerà spazio a una maggiore stabilità atmosferica, anche se non mancheranno locali piovaschi sul versante tirrenico, specie sull'alta Toscana, dovuti ai venti di Libeccio. Altrove ci saranno ampi spazi soleggiati, con il rischio però del ritorno di foschie o nebbie di notte e al primo mattino, specie sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro.

Ma a partire da mercoledì 13 dicembre (Santa Lucia) da una vasta depressione attualmente presente sulla Scandinavia si staccherà un fronte freddo alimentato da correnti d'aria di origine artica che, dopo aver attraversato tutta l'Europa centro orientale, farà il suo ingresso sull'Italia dalla porta della Bora.

«Già dal pomeriggio di mercoledì ci aspettiamo raffiche intense di Maestrale sulla Sardegna e le prime precipitazioni sulla Lombardia e sulle regioni del Nordest, nevose solo a quote di medio e alta montagna. Successivamente, le fredde correnti andranno ad alimentare un ciclone che farà sentire i suoi effetti per il resto della settimana con precipitazioni localmente anche molto intense sulle regioni del Centro Sud. Visto l'atteso calo dei valori termici, la neve arriverà a cadere anche a quote relativamente basse su Abruzzo e nelle zone interne di Lazio, Molise, Puglia e Basilicata» spiega l'esperto.

Ma come sarà il tempo la settimana prima di Natale? Lo spiega il meteorologo Mattia Gussoni che annuncia “condizioni meteo davvero anomale”. Tra il 15 e il 20 dicembre infatti, protagonista assoluto sarà l'anticiclone il quale, accompagnato da aria calda in quota, dominerà la scena su buona parte dell'Europa centro occidentale.

"In sostanza – spiega Gussoni -, siamo di fronte ad una vastissima area di alta pressione che di fatto blocca qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord. L'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi scarti rispetto alla media climatica di +7/8 gradi specie sulle zone di montagna. Ci ritroveremo dunque con temperature elevatissime per la stagione in alta quota, e valori molto rigidi soprattutto in pianura, specie di notte. Un fenomeno tipico che si viene a generare durante i periodi anticiclonici invernali.

Martedì 12 dicembre: molto nuvoloso per nubi basse associate a locali pioviggini sul nord della regione. Parziali schiarire al sud e sui rilievi. Venti: deboli variabili nell'interno; fino a moderati dai quadranti meridionali lungo la costa e sull'Appennino. Mari: mossi, molto mossi in mattinata tra la Gorgona e Capraia. Temperature: in aumento, più sensibile sulle minime.

Mercoledì 13 dicembre: molto nuvoloso con piogge sparse e locali rovesci sulle zone settentrionali, in trasferimento verso sud nel corso della giornata. Venti: deboli o moderati di Libeccio con rinforzi fino a forti su costa e Arcipelago. Mari: molto mossi o agitati a nord dell'Elba, mossi o molto mossi a sud. Temperature: quasi stazionarie. Giovedì 14: parzialmente nuvoloso con rovesci sparsi ma con tendenza a miglioramento e ampie schiarite. Venti: occidentali in rotazione da nord est fino a moderati sulle zone meridionali. Mari: mossi o molto mossi in attenuazione. Temperature: in calo.

Venerdì 15: sereno o poco nuvoloso. Venti: settentrionali da deboli a moderati. Mari: mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.