Addio goccia fredda, in Toscana torna la canicola: temperature roventi a Firenze. Ecco quanto durerà il caldo

Firenze, 27 giugno 2024 – L’anticiclone africano messo alla porta nei giorni scorsi dal maltempo, innescato dalla cosiddetta ‘goccia fredda’, sta per riprendersi la scena in Toscana. Il gran ritorno è previsto per il weekend quando le temperature torneranno abbondantemente sopra i trenta gradi.

Il caldo inizierà a far sul serio da venerdì 28 giugno. E se il picco dell'anticiclone africano sarà raggiunto nel weekend con 42 gradi in Sicilia, 40 in Puglia (Bari e Foggia), si registreranno 38 gradi anche a Matera: al centro sono previsti 37 gradi ad Ascoli Piceno e Chieti. La Capitale vedrà un picco di 35 gradi, Firenze di 36 gradi nella giornata di sabato.

Nel fine settimana, dunque, le temperature risulteranno piuttosto elevate con anomalie fino a +12 gradi sull'arco alpino. Tra sabato e domenica non si esclude il transito di un veloce cavo d'onda che potrebbe portare piogge e temporali sulle regioni settentrionali.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una prima settimana di luglio piuttosto dinamica con l'affondo di una serie di saccature depressionarie che potrebbero attraversare la penisola da nord a sud. Dal primo all'8 luglio, le temperature si manterranno in linea con la media del periodo, fanno sapere dal Consorzio Lamma – con un inizio di mese sotto la media stagionale. Non sono attese pertanto nuove ondate di calore per la prima metà di luglio.

Con il ritorno delle ondate di calore nel weekend, venerdì 28 giugno è previsto bollino giallo (livello di allerta 1) in 15 città delle 27 monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Il livello di allerta 1 indica "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Venerdì 28 giugno: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: minime in lieve calo sulle pianure settentrionali, in lieve aumento altrove. Massime in aumento con punte di 31-32 °C in pianura. Sabato 29 giugno: sereno in mattinata. Parzialmente nuvoloso o temporaneamente nuvoloso nel pomeriggio per transito di nuvolosità medio-alta; non escluse isolate e brevi precipitazioni. Venti: deboli, a regime di brezza sulla costa. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: in aumento con punte di 33-35°C nelle pianure interne. Domenica 30 giugno: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sulle province nord-occidentali. Venti: deboli o temporaneamente moderati da ovest. Mari: poco mossi in aumento a mossi sul settore settentrionale dal pomeriggio. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. Lunedì 1 luglio: in prevalenza poco nuvoloso. Venti: deboli occidentali con rinforzi sui rilievi. Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento.