Meteo Toscana, pioggia e temporali agli sgoccioli. Torna il sole: ecco quando

Firenze, 25 giugno 2024 – L’instabilità meteorologica continua a caratterizzare la Toscana anche oggi. Dopo una mattinata di relativa tregua, la situazione è destinata a peggiorare con rovesci e temporali sparsi che interesseranno principalmente le zone interne della regione.

Ecco che la prima parte della giornata odierna vedrà temporali circoscritti soprattutto sull'arcipelago toscano e parte del nord-ovest, con cieli irregolarmente nuvolosi e locali rovesci. Nel pomeriggio, come fanno sapere dal Lamma, i temporali e i rovesci si estenderanno a tutte le zone interne, con la possibilità di fenomeni intensi e localizzati. I venti rimarranno deboli e variabili, mentre i mari si manterranno poco mossi. Le temperature massime sono previste in lieve aumento ma rimarranno comunque inferiori alla media stagionale. Resta valida anche l'allerta gialla.

Da domani, 26 giugno, graduale miglioramento. Insomma, ritorna l’estate dopo questa pausa dal sapore autunnale. Il mattino sarà sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube bassa e nebbie locali sul Valdarno medio e inferiore. Nel pomeriggio, si prevede un parziale aumento della nuvolosità nelle zone interne, con possibili rovesci locali in Appennino e sull'Amiata. I venti, inizialmente deboli e variabili, tenderanno a disporsi da ovest, nord-ovest nel pomeriggio. Le temperature minime saranno in lieve calo, mentre le massime aumenteranno leggermente, mantenendosi su valori gradevoli.

La giornata di giovedì 27 vedrà condizioni meteorologiche più stabili. Al mattino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche nube bassa, foschie o nebbie sulle pianure settentrionali. Ampie schiarite sono attese nel pomeriggio. I venti soffieranno deboli da ovest. I mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature vedranno un aumento più deciso, con massime che raggiungeranno punte di 27-29°C.

Prospettive per il fine settimana: a partire da giovedì, un aumento della pressione atmosferica porterà a un rialzo delle temperature, che nel weekend raggiungeranno i 30-32°C, riportando la Toscana a un regime estivo tipico, senza per fortuna ondate di calore estremo. In pianura, le temperature potrebbero toccare i 34°C. Il tempo resterà stabile fino all’inizio della prossima settimana.