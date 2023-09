Meteo in Toscana: ancora bel tempo e caldo sopra la media del periodo

Firenze, 7 settembre 2023 - Sole e caldo (ma senza afa) fino alla metà di settembre. Chi non vede l’ora di assaporare temperature più fresche deve dunque attendere ancora un po’. Il vasto anticiclone che interessa l’Europa nord orientale si espande in tutta l’Europa. Come fanno sapere dalla sala meteo del Lamma, “nei prossimi giorni è previsto un aumento delle temperature, con picchi di 32-34 gradi tra domenica e martedì”. Temperature “sopra le medie del periodo”, sì, “ma non eccezionali”. Secondo altre fonti si potrebbero raggiungere e superare anche i 35°.

Questo anticiclone persisterà per diversi giorni, anche per gran parte prossima settimana. Il 13 settembre avremo massime di 30 gradi. Poi, la colonnina di Mercurio tornerà nella media stagionale, di 27 gradi.

Precipitazioni? “Al momento non si vedono entrare perturbazioni particolarmente organizzate. Fino a metà mese, dovrebbe mantenersi il bel tempo. Sarà caldo, ma senza i picchi di luglio e agosto”.

Giovedì 7 settembre

Sereno. Venti: deboli-moderati da nord est, in temporaneo rinforzo da nord, nord-ovest sulla costa nel pomeriggio. Mari: poco mossi sottocosta, temporaneamente mossi al largo. Temperature: pressoché stazionarie sulle zone interne, in aumento sulle zone costiere con punte di 30-33 gradi.

Venerdì 8 settembre

Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o moderati da nord est. Moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari: poco mossi, localmente mossi nel pomeriggio. Temperature: quasi stazionarie o in ulteriore lieve aumento le massime, su valori superiori alle medie (fino a 32-34 gradi).

Sabato 9 settembre

Sereno. Venti: deboli orientali; locali rinforzi di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie, su valori superiori alle medie (massime fino a 33-35 gradi).

Domenica 10 settembre

Sereno. Venti: deboli orientali con moderati rinforzi di Maestrale nel pomeriggio in Arcipelago. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie le massime in lieve calo le minime.