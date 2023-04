Maltempo, temporali e grandinate in Toscana. Temperatura a picco

Firenze, 15 aprile 2023 – L’annunciata perturbazione in arrivo da ovest e diretta sulla Toscana non si è fatta attendere: dopo una notte di pioggia e una mattina all’insegna del sole, nel pomeriggio una brusca virata del meteo ha portato a raffiche di vento freddo, temporali e anche grandinate come quella che si vede nella foto scattata a Reggello durante il campionato toscano dei 10mila metri di atletica.

La grandinata a Reggello (foto Regalami un sorriso)

Adesso la pioggia dovrebbe dare tregua in Toscana fino a mercoledì pomeriggio, quando potranno esserci temporali anche forti su buona parte delle zone interne della regione.

Riguardo ai dati, nel pomeriggio le piogge più intense si sono avute su Pitigliano (Grosseto), San Marcello Piteglio (Pistoia) e la zona tra le province di Arezzo e Siena ma anche su Firenze c’è stato un temporale breve ma intenso.

L’arrivo della perturbazione ha portato anche a un crollo termico: a Firenze Università, per esempio, si è passati in un’ora da quasi 19° a 12°, sette gradi in meno.