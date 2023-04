Meteo Toscana, in arrivo un’altra settimana instabile

Firenze, 14 aprile 2023 – Che tempo farà la prossima settimana in Toscana? Lo spiega Valerio Capecchi del consorzio Lamma durante la consueta diretta video del venerdì. Che sottolinea come sia normale che ad aprile ci sia molta variabilità, come stiamo sperimentando in questi giorni. E nei prossimi: in effetti è in arrivo altra aria fresca e instabile da ovest. Sabato tempo variabile e perturbato con rovesci sparsi e qualche temporale un po’ in tutta la regione.

Domenica poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità nel pomeriggio con temperature anche fino a 18-19° sulla costa.

La prossima settimana comincerà in Toscana con una certa instabilità: previsto tempo nuvoloso con possibilità di locali piogge più probabili sulle zone interne.

Martedì il maestrale spazzerà le nuvole ma non sarà un antipasto di bel tempo, anzi: mercoledì e giovedì tornerà una maggiore instabilità e ci potrà essere anche qualche rovescio temporalesco a ridosso della costa. Probabilmente però già da giovedì pomeriggio i venti torneranno a ruotare a nord portando così qualche nube all’interno e bel tempo sulla costa.

Per quanto riguarda le temperature, saranno appena sopra la media a inizio settimana, mercoledì ci sarà un calo termico, giovedì si muoveranno poco.

Lu.Bo.