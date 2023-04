Meteo pazzo, super grandinata a Reggello. Strade imbiancate, stop alle gare di atletica

Reggello (Firenze), 15 aprile 2023 – Primavera instabile per definizione da un punto di vista meteo e oggi a Reggello se ne è avuta la riprova: una super grandinata che ha ricoperto le strade, impressionante la coltre bianca depositata. Frutto di un temporale termoconvettivo, dovuto a una robusta differenza di temperatura in quota e al suolo. Una ondata di maltempo breve ma intensa che ha raffrescato non poco l’aria: basti pensare che a Firenze città il termometro è sceso di sette gradi nel giro di un’ora, con i 19° del primo pomeriggio e i 12° dopo il temporale.

Le foto della grandinata impazzano sui social dove non mancano addirittura i complottisti del meteo. In effetti si può capire che a un occhio disattento sembri neve, ma la grandinata c’è stata eccome: chiedere agli atleti che allo stadio comunale stavano disputando il campionato toscano dei 10mila metri e che hanno dovuto interrompere le gare in attesa di riprenderle domenica mattina.